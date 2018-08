Talous

Selvitys: Lähes puolella suomalaisista on harhaluuloja tuotteiden palautusoikeudesta ja kauppojen perumis­mahd

Kuluttajilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Puutteita

Kuluttajilla

https://www.hs.fi/talous/art-2000005790152.html

on virheellisiä käsityksiä omista oikeuksistaan, ilmenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksestä.Kuluttajat kuvittelevat, että heillä on esimerkiksi palautusten ja peruutusten suhteen enemmän oikeuksia kuin heillä oikeasti on.Tämä ilmeni esimerkiksi silloin, kun kuluttajilta kysyttiin, voiko kuluttaja palauttaa myymälästä ostamansa virheettömän tuotteen ja saada rahat takaisin, kunhan hänellä on esittää ostoksistaan kuitti.Lähes puolet KKV:n selvitykseen haastatelluista kuluttajista vastasi kysymykseen: kyllä, aina.Todellisuudessa näin voi tehdä vain, jos yritys on myöntänyt virheettömälle tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden.kuluttajat myös luulivat, että verkkokauppa- ja puhelintilauksen voi peruuttaa ilman erillistä syytä.KKV:n mukaan neljä kymmenestä haastatellusta uskoi, että he voivat aina peruuttaa verkkokaupassa tehdyt ostokset.Kolme viidestä uskoi, että puhelimitse tehty tilaus on mahdollista peruuttaa aina.Todellisuudessa peruutuksen voi tehdä, jos myyjä on tarjonnut oikeuden siihen.ilmeni myös kuluttajien tietämyksessä liittyen kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan.Kuluttajat kuvittelivat, että kuluttajansuojalaki suojaa myös yksityishenkilöiden välisessä kaupassa.Heiltä kysyttiin, voivatko he vedota kuluttajansuojalakiin ja saada apua kuluttajaneuvonnasta, jos he ovat ostaneet naapuriltaan autoon, johon tulee heti vika.Vain 16 prosenttia haastatelluista tiesi, että kuluttajansuoja ei koske kahden yksityishenkilön välistä kauppaa ja että neuvonnastakaan ei tällaisessa tilanteessa saa apua.”Tämä ero on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi tunnistaa, kun yksityishenkilöiden välinen kauppa todennäköisesti lisääntyy alusta- ja jakamistalouden markkinapaikkojen yleistyessä”, KKV:n tiedotteessa huomautetaan.oli virheellisiä olettamuksia myös takuista.Esimerkiksi seuraava kysymys jakoi kuluttajien mielipiteitä:Ostamassasi tavarassa ilmenee virhe ja tavaran takuu on päättynyt. Onko sinulla silti oikeus saada hyvitystä virheestä, jos virhe ei ole sinun aiheuttamasi?Noin puolet vastaajista ajatteli, että hyvitystä pitäisi saada ja 45 prosenttia uskoi, ettei hyvitystä tipu.Oikeassa olivat he, jotka uskoivat myyjän virhevastuun jatkuvan vielä laitetakuun päättymisen jälkeenkin.KKV:n mukaan kuluttajat tunsivat oikeutensa keskimäärin melko hyvin.Esimerkiksi virheiden hyvityksistä kuluttajat olivat hyvin perillä.Valtaosa kuluttajista (84 prosenttia) tiesi, että kuluttaja voi saada hyvitystä virheellisestä tuotteesta myös ilman kuittia, kunhan hän pystyy osoittamaan ostoajankohdan ja -paikan.