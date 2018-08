Talous

Tietojen kalastelu S-pankin nimissä jatkuu

S-pankin

S-pankista

nimissä liikkuu jälleen sähköpostiviestejä, joilla yritetään päästä käsiksi asiakkaiden pankkitunnuksiin ja yhteystietoihin.Viestissä ohjataan vastaanottajaa klikkaamaan linkkiä, jonka kautta asiakas muka pääsee päivittämään tietojaan ja tekemään tietoturvapäivityksen.Viestin allekirjoittajana on asiakaspalvelu.S-pankista kerrotaan, että pankilla ei ole mitään tekemistä viestien kanssa.Linkkiä ei pidä klikata, S-pankki neuvoo.muistutetaan, että tunnuslukuja tai korttitietoja ei pidä luovuttaa kenellekään ja että pankki tai viranomaiset eivät pyydä pankkitietoja puhelimitse tai verkossa koskaan.Jos asiakas on epähuomiossa luovuttanut tietojaan epäilyttävälle taholle, neuvotaan pankista ottamaan viipymättä yhteys pankkitunnusten sulkupalveluun tai korttien sulkupalveluun riippuen siitä, mitä tietoja taholle tuli luovutettua.S-pankista kerrotaan, että huijausviesteistä on tullut pankeille valitettavan yleinen riesa. S-pankista ollaan pahoillaan siitä, että pankin nimissä lähetetään kyseisiä viestejä.