Töitä riittää halukkaille tulevaisuudessakin, sanoo Googlen pääekonomisti Hal Varian – ja syy on yksinkertainen

Talous

Töitä riittää halukkaille tulevaisuudessakin, sanoo Googlen pääekonomisti Hal Varian – ja syy on yksinkertaine

Googlen

Ajoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Varianin

Varian

Alussa

Varian