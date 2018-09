Talous

Lähdössä lapsen kanssa matkalle? Ota nämä seikat huomioon, kun hankit perheellesi matkavakuutuksen

Heta Warto-Tillanderin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Warto-Tillanderin

”Lentoja varattaessa otetaan aina huomioon vakuutetun senhetkinen terveydentila ja matkustuskunto.”

Suomalaiset

Suosituissa

Näin eri vakuutusyhtiöt korvaavat lapsen sairastumisen matkalla

Yhtiöiden