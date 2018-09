Talous

Meksikonlahden evakuoinnit nostivat öljyn hintaa

hinta nousi tiistaina ripeästi sen jälkeen kun Meksikonlahdella evakuoitiin työntekijät kahdelta öljynporauslautalta.Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljyn hinta nousi 1,54 dollaria 79,60 dollariin barrelilta.Yhdysvaltalaisen kevyen raakaöljyn barrelihinta nousi 1,60 dollaria 71,40 dollariin, joka on korkein hinta sitten heinäkuun puolivälin.Petroleum Corp ilmoitti maanantaina, että se on evakuoinut ja sulkenut kaksi porauslauttaansa Meksikonlahdella varautuakseen hirmumyrsky Gordoniin, jonka odotetaan muuttuvan alueella hurrikaaniksi.Brent-viitelaadun hinta on noussut yli kymmenen prosenttia elokuun puolivälistä. Yhtenä syynä hinnannousun pidetään sitä, että Iranin öljytoimitusten odotetaan pienenevän Yhdysvaltain pakotteiden takia.