Alkuviikosta ilmenneisiin autojen mystisiin vikoihin ei ole löytynyt syytä – Nesteen mukaan polttoaineessa ei ole havaittu mitään poikkeavaa

Talous

Alkuviikosta ilmenneisiin autojen mystisiin vikoihin ei ole löytynyt syytä – Nesteen mukaan polttoaineessa ei

Neste

kertoo, ettei se ole löytänyt mitään poikkeavaa polttoaineessa, jonka väitetään aiheuttaneen autoissa ongelmia. Alkuviikosta kerrottiin https://www.hs.fi/talous/art-2000005814236.html , että Mercedes-Benziä maahan tuova ja huoltava Veho vahvisti asiakkaidensa havainneen polttoaineongelmia. Vika oli ilmennyt autoissa moottorin häiriövalon syttymisenä.Nesteen johtaja Tommi Juusela https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+juusela kertoo, että yhtiö on saanut tutkittavakseen polttoainenäytteitä kymmenestä autosta.”Kaikki näytteet ovat olleet standardien mukaisia, eikä polttoaineasemilta ole löytynyt mitään poikkeavaa. Jatkamme yhteistyötä tämän automerkin ja muiden asiantuntijoiden kanssa” Juusela ilmoitti.Asiasta ensimmäisenä kertoneen Kauppalehden mukaan vikoja oli havaittu myös Citroënin ja Peugeotin henkilöautoissa.Merkkien maahantuoja Auto-Bon ilmoitti kuitenkin tänään, ettei vikoja ole esiintynyt Citroënin tai Peugeotin henkilöautoissa.”Muutama yksittäistapaus on, jossa alkuperäisessä artikkelissa kuvatun kaltaisia ongelmia on ilmennyt, mutta tapauksia ei voida liittää tankattuun polttoaineeseen tai polttoaineen yhteistoimintaan Peugeot- tai Citroën-merkkisissä autoissa käytetyn moottorin kanssa”, yhtiö ilmoitti.

Onko mahdollista, että vian syy jää selvittämättä, Tommi Juusela?

Kauppalehden

”Yksittäisiä tapauksia tulee aina silloin tällöin. Vaikea ottaa vielä kantaa, että saammeko tästä selvyyttä, mutta jatkamme tutkimuksia”, Juusela sanoo.mukaan ongelmia aiheuttanut polttoaine olisi ollut Nesteen Futura 95 E10, joka sisältää kymmenen prosenttia uusiutuvaa etanolia.”Mikään otetuista näytteistä ei viittaa siihen, että olisi kyseessä Nesteen Futura-bensiini tai etanolin biokomponentti jota bensassa on”, Juusela sanoo.