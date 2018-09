Talous

Teollisuudelle virtaa yhä uusia tilauksia kovaa tahtia – Kaikilla päätoimialoilla voimakasta kasvua

Suomen

Heinäkuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

perinteisen tehdasteollisuuden lähitulevaisuus näyttää valoisalta, mikäli tuoreimpia teollisuuden uusista tilauksista kertovia lukuja on uskominen. Heinäkuussa teollisuus sai Tilastokeskuksen mukaan uusia tilauksia yli 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.Teollisuuden tilausluvut heittelevät voimakkaasti kuukaudesta toiseen suurten kauppojen mukaan. Esimerkiksi toukokuussa tilausten määrä väheni 34,3 prosenttia. Vuosi sitten marraskuussa tilaukset puolestaan kasvoivat 59 prosenttia.Suuren vaihtelun taustalla saattaa olla esimerkiksi Turun telakan suurten risteilijätilausten ajoittuminen. Tilaus kirjataan kokonaisuudessaa sille kuukaudelle, jolloin se on saatu.tilaukset kasvoivat tasaisesti kaikilla päätoimialoilla. Metalliteollisuus sai tilauksia 14,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Paperiteollisuudessa tilaukset kasvoivat 9,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 8,5 prosenttia.Toukokuun heikko luku painoi kuitenkin koko alkuvuoden tilausten määrän kaksi prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna. Tilastokeskuksen laskema kausivaihteluita tasoittava trendiluku näyttää silti yhä selkeästi nousevaa kehitystä kaikilla toimialoilla.Myös teollisuustuotanto oli heinäkuussa vahvassa kasvussa. Teollisuuden tuotanto kasvoi viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 3,3 prosenttia. Tammi–heinäkuussa tuotanto kasvoi 4,4 prosenttia verrattuna viime vuoteen.Myös teollisuustuotannossa trendi on ollut jo kahden vuoden ajan tasaisen nouseva.Teollisuuden ja rakentamisen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on tätä nykyä alle 30 prosenttia. Palveluiden osuus on noin 70 prosenttia.