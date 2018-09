Talous

Euroalueen teollisuustuotanto väheni jo toisena perättäisenä kuukautena

19 maata kattavalla euroalueella väheni jo toisena perättäisenä kuukautena heinäkuussa. Tuotanto väheni 0,8 prosenttia kesäkuusta, EU:n tilastoviranomainen Eurostat kertoo tiedotteessaan.Pudotus oli odotettua suurempi, ja se saattaa vihjata heikosta kolmannesta vuosineljänneksestä, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.Teollisuustuotannon kehnot luvut johtuivat pääasiassa teollisuuden heikosta heinäkuusta Saksassa ja Italiassa. Kummassakin maassa teollisuustuotanto pieneni 1,8 prosenttia edelliskuusta. Suomelle tärkeässä Ruotsissa pudotusta tuli peräti 4,1 prosenttia ja Suomessa 1,2 prosenttia.Saksa on euroalueen suurin talous ja Italia kolmanneksi suurin. Ranska on alueen toiseksi suurin talous, jossa teollisuustuotanto kuitenkin kasvoi heinäkuussa 0,7 prosenttia edelliskuusta.uusi euroskeptinen hallitus on herättänyt hermostusta markkinoilla, kun se on suunnitellut laajoja menojen lisäyksiä. Viime aikoina hallitus on kuitenkin luvannut, että se pitää ensi vuoden budjettinsa alijäämän hallinnassa.Reutersin haastattelemat ekonomistit olivat ennakoineet, että heinäkuussa pudotus olisi ollut 0,5 prosenttia edelliskuusta.Heinäkuinen tuotannon pudotus joutui pääasiassa siitä, että kestokulutushyödykkeiden, kuten autojen ja jääkaappien, tuotanto väheni 1,9 prosenttia.Koko EU:n alueella heinäkuun teollisuustuotanto väheni 0,7 prosenttia edelliskuusta.Kesäkuussa euroalueen teollisuustuotanto supistui 0,8 prosenttia ja koko EU:n alueella pudotusta tuli 0,5 prosenttia edelliskuuhun verrattuna.