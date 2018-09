Finanssikriisi ei ollut yllätys vaan ihmismielen tuhoisan piirteen tulos – Ja lisää seuraa, sillä vauhti kiihtyy ja ihminen on ennallaan Tällä kertaa ultrahalpa velkaraha on ehkä puhaltanut vaarallisen kuplan yritysten joukkolainamarkkinoille, osakkeisiin ja monien maiden asuntomarkkinoille. Tai sitten ei. Kriisien ennustaminen on hirvittävän vaikeaa, vaikka riskit tunnetaan.