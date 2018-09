Talouskriisit ovat kylväneet tuhoa jo ennen finanssikriisiä – Tällaisia olivat viime vuosikymmenten romahdukset

Talous

Talouskriisit ovat kylväneet tuhoa jo ennen finanssikriisiä – Tällaisia olivat viime vuosikymmenten romahdukse

Yhdysvalloista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Latinalaisen Amerikan kriisi

Musta maanantai

Aasian kriisi

Venäjän kriisi

Teknologiaosakkeiden kupla

Euroalueen velkakriisi