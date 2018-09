Talous

General Motors kutsuu yli 1,2 miljoonaa autoa korjaamolle ympäri maailmaa

Autoja

Kutsu koskee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjaustehostimen

valmistava yhdysvaltalainen General Motors GM kutsuu yli 1,2 miljoonaa autoa korjattavaksi ympäri maailmaa.Takaisinkutsu koskee yhtiön valmistamia lava-autoja ja katumaastureita. Syynä korjauskutsuun on, että ajoittain auton ohjaustehostin voi lakata toimimasta.tiettyjä vuoden 2015 Chevrolet, GMC ja Cadillac lava-autoja sekä katumaastureita. Niistä valtaosa, 1,02 miljoonaa on liikenteessä Yhdysvalloissa.Vian vuoksi GM:lle on raportoitu 30 kolarista ja kahdesta loukkaantumisesta, mutta havaittuun vikaan ei tiedetä liittyvän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.toiminnan lakkaamisen vuoksi auton ohjaus voi vaikeutua, erityisesti hiljaisilla nopeuksilla, mikä lisää kolaririskiä, Yhdysvaltojen liikenneturvallisuusviranomainen sanoo.Takaisinkutsuttujen autojen ohjaustehostinta ohjaava ohjelmisto päivitetään.