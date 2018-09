Norjalaisen miljonäärin kallis vedonlyönti: Kuinka julkisuudelta piilotteleva sijoittaja pystyi aiheuttamaan jättitappiot sähkömarkkinoille?

Talous

Norjalaisen miljonäärin kallis vedonlyönti: Kuinka julkisuudelta piilotteleva sijoittaja pystyi aiheuttamaan j

Sähkön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aas

Sähkön

Saksan

Aasilta vaadittiin lisävakuuksia, joita hän ei pystynyt enää maksamaan.

Holmbergin

Sähköyhtiöt

Mutta

Onko

Miten käy Einar Aasin?