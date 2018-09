Talous

Suomen luottoluokitus pysyy ennallaan – S&P Global Ratings pitää Suomen talouden näkymää vakaana

Luottoluokitusyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S&P Global Ratings

S&P Global Ratings on päättänyt pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan, kertoo Valtiokonttori tiedotteessaan.Aikaisemmin Standard & Poorina tunnetun luokittajan mukaan Suomen talouden näkymä on vakaa ja näin ollen Suomen luokitus pysyy AA+-luokituksessa.S&P Global Ratings kertoo raportissaan, että Suomen talouskasvu hidastunee vuoden 2018 korkeasta tasosta.”Julkisen sektorin vakauttaminen on edistynyt, mutta rakenteellisia uudistuksia tarvitaan työvoiman kysynnän ja tuottavuuden vahvistamiseksi ja kasvun voimistamiseksi”, raportissa todetaan.on yksi kolmesta luottoluokittajasta, joilta Suomi ostaa luottoluokituspalveluja.Luottoluokitus on luottoluokituslaitoksen näkemys lainanottajan kyvystä ja tahdosta selviytyä taloudellisista velvoitteistaan.Fitch Ratings piti elokuun alussa niin ikään Suomen luottoluokituksen toiseksi parhaalla tasolla, mutta muutti luokituksen näkymät vakaista myönteisiksi.Myös Moody’s piti huhtikuussa Suomen luokituksen asteikon toiseksi parhaana.