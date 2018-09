Talous

Kaurabuumi jyllää ruokateollisuudessa – kaura peittosi jo rukiin, mutta tutkijan mukaan se on vasta alkua

Kauraa

Kauran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari

Kauran

https://www.hs.fi/talous/art-2000005534855.html

https://www.hs.fi/talous/art-2000005766103.html

Kauran

Kauran