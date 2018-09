Suursijoittaja Ilkka Brotherus halusi auttaa Afrikkaa ja löysi Tansaniasta paimentolaiskylän – Rahaa on mennyt satojatuhansia, ja joskus häntä on huijattukin

Talous

Suursijoittaja Ilkka Brotherus halusi auttaa Afrikkaa ja löysi Tansaniasta paimentolaiskylän – Rahaa on mennyt

Ilkka Brotheruksella

Brotherus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

Ilkka Brotherus

Toki

Puhelimessa

Brotherus

Brotherus

Tansaniassa

Runsaassa

Nyt

Sitten

Joku

Brotherus