Trump ilmoitti taas uusista Kiina-tulleista – Hyötyykö niistä kukaan? Onko pelätty kauppasota nyt totta? HS etsi vastaukset keskeisiin kysymyksiin

Talous

Trump ilmoitti taas uusista Kiina-tulleista – Hyötyykö niistä kukaan? Onko pelätty kauppasota nyt totta? HS et

Tänä

1. Mitä uusimmat tullit tarkoittavat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Kuka tulleissa voittaa?

Trumpin

3. Mitä Trump uskoo tulleilla saavuttavansa?

Turtiaisen

4. Voidaanko nyt jo puhua kauppasodasta?