Kyselytutkimus paljasti hämmentävän aukon suomalaisten ilmastotietämyksessä: Joka kymmenes uskoo päästöttömän ydinvoiman tuottavan eniten hiilidioksidipäästöjä

Kyselytutkimus paljasti hämmentävän aukon suomalaisten ilmastotietämyksessä: Joka kymmenes uskoo päästöttömän

suhtautuvat ilmastonmuutoksen uhkaan vakavasti ja ovat valmiita toimimaan päästöjen vähentämiseksi, mutta ilmastotietämyksessä on yllättäviä aukkoja. Näin voi päätellä konsulttiyhtiö Pöyryn teettämän kyselytutkimuksen tuloksista.Kenties yllättävin tuloksista on, että noin joka kymmenes suomalainen uskoo ydinvoiman olevan eniten hiilidioksidipäästöjä tuottava energian tuotantomuoto. Tosiasiassa ydinvoiman tuotantoprosessissa ilmakehään ei vapaudu lainkaan hiilidioksidia.vastaajilta kysyttiin, minkä energian tuotantomuodon he uskovat tuottavan eniten hiilidioksidipäästöjä.65 prosenttia vastaajista nimesi kivihiilen saastuttavimmaksi energialähteeksi. Vain seitsemän prosenttia piti turvetta saastuttavimpana energialähteenä, vaikka sen polttamisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat vielä suuremmat kuin kivihiilellä.Yhdeksän prosenttia vastaajista arvioi ydinvoiman olevan suuripäästöisin energian tuotantomuoto. Erityisesti nuoret ja naiset uskoivat ydinvoiman tuottavan hiilidioksidipäästöjä. 18–29-vuotiaista vastaajista 18 prosenttia piti ydinvoimaa pahimpana ilmaston lämmittäjänä. Naisista näin uskoi 13 prosenttia.perusteella suomalaiset myös yliarvioivat autoilun aiheuttamat päästöt ja vastaavasti aliarvioivat asumisesta aiheutuvat päästöt.28 prosenttia vastaajista pitää autoilua suurimpana kotitalouksien päästölähteenä. 18 prosenttia pitää pahimpana päästöjen lähteenä lämmitystä.Tosiasiassa asuminen ja kodin energiankulutus on suurin kotitalouksien päästölähde. Se tuottaa 40 prosenttia kotitalouksien päästöistä.vahvistaa aiempien tutkimusten tulokset, joiden mukaan suomalaiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen vakavasti.Kolme neljästä suomalaisesta sanoo olevansa huolissaan hiilidioksidipäästöistä. Päinvastaista mieltä on vain 9 prosenttia suomalaisista. Yli 60 prosenttia uskoo, että omilla valinnoilla voi vaikuttaa globaalien päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.Suomalaiset kuitenkin katsovat, että päävastuu päästöjen vähentämisestä ei ole yksityishenkilöillä, vaan poliittisilla päätöksentekijöillä, kansainvälisillä järjestöillä ja yrityksillä.Ilmassa on kuitenkin pessimismiä. Alle puolet suomalaisista sanoo luottavansa ihmiskunnan kykyyn löytää kestävä ratkaisu hiilidioksidipäästöjen hillintään.Kyselytutkimuksen Pöyrylle toteutti tutkimusyhtiö YouGov Finland. Tiedot kerättiin verkkokyselynä 29.–30. elokuuta. Kyselyyn vastasi 1 007 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.