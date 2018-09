Talous

Jaakko Pitkäjärvi osti puolen miljoonan euron McLaren 720:n – sitten "brutaali vehje" lipesi

Jaakko Pitkäjärvi

saapuu haastatteluun BMW i8 -hybridillä, käyttöautollaan. Pitkäjärven ladattavan hybridin hinta on varusteineen uutena noin 170 000 euroa.Sen hintaa laskevat pienemmät verot, koska auton päästöt ovat vain viidesosa tavallisen bensiinimoottorisen superauton päästöistä.Kun BMW vuosia sitten ilmoitti, että kyseinen urheiluauto on tulossa markkinoille, Pitkäjärvi tilasi sen heti suoraan tehtaalta, koska Suomen maahantuoja ei vielä tuonut autoa Suomeen. Virallinen maahantuonti alkoi vasta noin puolitoista vuotta Pitkäjärven hankinnan jälkeen.”Se piti vaan saada silloin muiden mukana ensimmäisenä kesänä”, Pitkäjärvi perustelee.ei ole mieltymyksineen yksin. Vaikka kappalemäärät ovat pieniä, superautojen myynnin kasvu Suomessa on selvää.BMW oli teknisesti hyvin edellä siinä vaiheessa, kun se lanseerasi i8-mallinsa. Siksi Pitkäjärvi halusi sellaisen. Se oli hänestä teknisesti hyvin kiinnostava. Myös auton muotoilu on huomiota herättävä – kulutuskin on vain puolet Pitkäjärven aikaisempaan BMW M3:een verrattuna.”Nuorena, kun ei ollut internetiä ja tietoa vähän saatavilla, kirjoittelin autotehtaille kirjeitä ja sain vastauksiksi niiltä hirveän määrän tietoa, esitteitä, valokuvia, lehtiä, vaikka mitä”, Pitkäjärvi kertoo viehätyksestään tekniikkaan.Mutta on pari muutakin syytä, miksi Pitkäjärvi saapuu haastatteluun käyttöautollaan BMW:llä, vaikka se ei ole hänen kallein autonsa ja vaikka haastattelun tarkoituksena on puhua nimenomaan hintavista superautoista sekä kiinnostuksesta niihin. Siitä, mikä saa ihmisen ostamaan useiden satojentuhansien eurojen arvoisia laitteita.”Pyrin siihen, että pienikin automatka on itselle aina tapahtuma”, Pitkäjärvi toteaa toiseksi syyksi.”Ja kun se McLaren vähän lipesi”, Pitkäjärvi paljastaa.toinen auto, McLaren 720S, joka maksaa kolme kertaa BMW:n verran, on siis korjattavana. Siinä kolmas syy, miksi Jaakko Pitkäjärvi hankkii itselleen kalliita superautoja: hän harrastaa rata-autoilua.McLarenin Pitkäjärvi hankki vastikään. Hän oli miettinyt ensiksi Ferrari 488:n hankkimista, mutta siitä hänen mielestään puuttui jotain, se ei iskenyt täydellisesti. Mutta keväällä 2017 Geneven autonäyttelyssä Pitkäjärvi lopulta tajusi, mikä auto hänen täytyy saada. Kun peite vedettiin brittiläisen McLarenin osastolla uuden 720S-mallin päältä maailman ensi-illassa, Pitkäjärvi tajusi heti: ”Jos ostan vielä urheiluauton, sen on pakko olla tämä!”Pitkäjärven mielestä auton muotoilu ja kokonaisuus oli jotain niin ainutlaatuista, että hän päätti hankkia sellaisen. Hän on varsin tyytyväinen valintaansa. Tosin kokemukset radalla saivat hänet ajatteleman hieman toisin.”McLaren on aika brutaali vehje radalla ajettavaksi. Niin sanottu ’sweet spot’ siinä on hyvin kapea”, Pitkäjärvi toteaa.McLaren vaatii toisin sanoen radalla melkoisia, lähes ammattimaisia taitoja. Se ei anna virheitä äärirajoilla kovin paljoa anteeksi. Rata-ajossa ”rapatessa aina roiskuu”, kuten hän sanoo. Vähän roiskahti, ja McLaren on nyt korjattavana.Pitkäjärvi aikoo jatkossa harrastaa Porsche Cayman GT4:n ratissa. Hän on ennakkotilannut lähiaikoina esiteltävän uuden mallin ja entinen GT4 meni vaihdossa. Porsche Cayman GT4 on kuin tehty suomalaisille syheröisille kilparadoille. Sellaisen hinta on noin 150 000 euroa, ja korjaaminenkin on halvempaa, jos vähän lipeää.”McLaren soveltuu paremmin pidempien suorien formularadoille, joita Suomessa ei ole kuin yksi, tuleva Kymi Ring”, Pitkäjärvi perustelee.Mutta on muitakin syitä, jotka ovat saaneet Pitkäjärven tekemään hankintojaan. Hänen mielestään se tunne, minkä superauton ratissa voi kokea, on jotain ainutlaatuista.”Toiset hankkivat elämyksiä hyppäämällä laskuvarjolla tai vastaavalla tavalla. Kun superauton kiihdytyksen tuntee ensimmäisen kerran, niin se jättää jälkensä. Ei sitä saa sinulta koskaan pois”, Pitkäjärvi perustelee. Hän nauttii myös siitä, kun voi tarjota tämän elämyksen mahdollisimman monelle ystävälleen.kerran Pitkäjärvi itse koki tämän kauan aikaa sitten kaverinsa Ferrari 360 Modenan kyydissä joskus 2000-luvun alussa. Hänen ensimmäinen oma autonsa oli VW Golf 1,6-litraisella moottorilla, mutta pikkuhiljaa autot muuttuivat tehokkaammiksi. Ensimmäinen Pitkäjärven superauto oli Ferrari F430, jolla hän ajeli parina kesänä kymmenisen vuotta sitten.Jaakko Pitkäjärvi, 40, sanoo, että hän on hankkinut varallisuuden autojen hankintaan puhtaasti tekemällä töitä. Takataskussa ei ole perintöä eikä lottovoittoa, vaan taustalla on kovaa työntekoa yksityislääkärinä ja bisnesenkelinä. Pitkäjärvi uskoo, että hyvin monella muullakin suomalaisella olisi varallisuutta hankkia kalliita autoja, mutta kaikki eivät sitä tee. Osa hankkii kalliin auton, mutta sillä ei välttämättä sitten ajeta.”Minulla tuskin mikään auto tulee olemaan niin, että hankin sen sijoituksena, että ajaisin sillä vähän ja odottaisin, että sen arvo nousee. Minulle nämä tulevat ajoon; harrastan myös automatkailua. Nautin siitä, että saan ajaa hyvällä autolla mutkaisia teitä tai satojen kilometrien lenkin”, Pitkäjärvi sanoo.