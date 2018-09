S-pankki aloitti kovan hintakisan yhdistelmärahastoissa – uudessa palvelussa rahastojen kulut vain 0,5 prosenttia

Talous

S-pankki aloitti kovan hintakisan yhdistelmärahastoissa – uudessa palvelussa rahastojen kulut vain 0,5 prosent

S-pankki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijoitustuotteiden

Piensijoittajille

S-pankki

Käyttäjä