Bloomberg: Emirates-lentoyhtiö kaavailee tappiollisen Etihadin lentoliikenteen ostoa – liitossa syntyisi maailman suurin lentoyhtiö

Talous

Bloomberg: Emirates-lentoyhtiö kaavailee tappiollisen Etihadin lentoliikenteen ostoa – liitossa syntyisi maail

Dubain

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etihad Airways

Lähi-idän

emiraatin omistama Emirates suunnittelee tappiollisen Etihad Airways tai sen osien ostoa, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Sen tietojen mukaan kauppaa on suunniteltu jo useamman kuukauden ajan.Alkuvaiheissaan olevissa neuvotteluissa Emirates on ilmaissut kiinnostuksensa nimenomaan Etihadin lentoliikenteen ostamiseen niin, että huoltotoiminnot ja yhtiön muut toiminnot jätettäisiin kaupan ulkopuolelle, Bloomberg kertoo.Yhtiöt kieltäytyivät ensin kommentoimasta asiaa ja ovat sen jälkeen kiistäneet neuvottelevansa kaupasta.maailman arvokkain lentoyhtiö on American Airlines.Sen markkina-arvo eli kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu arvo on 19,2 miljardia dollaria eli 16,3 miljardia euroa, Bloomberg kertoo.on 2003 Abu Dhabissa perustettu lentoyhtiö, joka on kasvanut nopeasti merkittäväksi operoijaksi Lähi-idässä.Se on menettänyt viime aikoina varoja laajentumishankkeissaan Euroopassa muun muassa konkurssiin hakeutuneen Air Berlinin pääomistajana ja italialaisen Alitalian epäonnistuneena suursijoittajana.Dubai ja Abu Dhabi ovat eri emiraattien pääkaupunkeja ja ne kilpailevat keskenään lentoasemillaan Lähi-idän liikenteen solmukohtina.Yhteisymmärrystä kauppaan täytyy siis hakea myös poliittisella tasolla.lentoyhtiöillä voi sijaintinsa lisäksi olla kilpailuetuna se, että kyseisissä maissa on usein suuret öljyvarannot. Abu Dhabi omistaa valtaosan Arabiemiirikuntien öljyvarannoista. Sen osuus koko maailman öljyvarannoista on Bloombergin mukaan kuusi prosenttia.Emirates on Arabiemiirikuntien suurin lentoyhtiö ja Etihad toiseksi suurin.Emirates on jo nyt maailman suurin pitkänmatkan lentojen tarjoaja matkustajaliikenteessä.Jalkapalloa seuraavat tuntevat Etihadin parhaiten Manchester Cityn pääsponsorina.Emiratesin jalkapallosponsoroinnin kohteita ovat esimerkiksi Arsenal, Real Madrid, Paris Saint Germain, AC Milan ja Benfica.