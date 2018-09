Talous

STT:n vastaava päätoimittaja Mika Pettersson eroaa – tilalle Minna Holopainen

Uutistoimisto

Uusi

Sanoma-konserni, johon myös Helsingin Sanomat kuuluu, on STT:n pääomistaja.