Talous

Entinen teknologiajohtaja: Nokia ei kyennyt toimimaan joukkueena ja siksi puhelimet romahtivat

Ylimmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Organisaation

”Yritimme selittää, että ohjelmistokehitystä pitäisi muuttaa radikaalisti.”

Kesällä

”Meillä oli mahtavan rohkea kulttuuri.”

https://www.hs.fi/henkilo/Matti+Alahuhta

Korhonen

Entiset hallituksen jäsenet hämmentyneitä

HS

Sen