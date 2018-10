Entinen huippujohtaja sijoitti yksityiseen päihdehoitoon – Tähän asti tapana on ollut jakaa ”resepti rauhoittavia ja kaksi viikkoa sairaslomaa” ja sitten potkut

Talous

Entinen huippujohtaja sijoitti yksityiseen päihdehoitoon – Tähän asti tapana on ollut jakaa ”resepti rauhoitta

Usean

Rantanen

”Työntekijä passitetaan työterveyshoitoon, jossa ilmoitetaan että juomista pitää vähentää.”

Rantanen

Rantanen