Fennovoiman ydinvoimalan aloittaminen Pyhäjoella uhkaa lykkääntyä

Turvallisuusarvio

valvontaraportin mukaan Pyhäjoelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimahankkeen rakentamis­lupahakemuksen käsittely lykkääntyy, mikä merkitsee itse laitoksen rakentamisen aloittamisen lykkääntymistä arviolta vuoteen 2020.Säteilyturvakeskus Stuk kertoo touko-elokuun kolmannes­vuosiraportissaan, että Fennovoima on luvannut toimittaa tarvittavista lupa-asiakirjoista suurimman osan Stuk:lle ensi vuoden alkupuolella, mutta osa pystytään toimittamaan vasta heinäkuussa.Koska Stuk tarvitsee asiakirjojen toimittamisen jälkeen vielä noin puoli vuotta aikaa aikaa niiden tutkimiseen, Stukin antama turvallisuusarvio voi valmistua aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella.on edellytys valtioneuvoston myöntämälle ydinvoimalan rakentamisluvalle, jonka jälkeen varsinaiset rakennustyöt voivat Pyhäjoella käynnistyä. Maanrakennustöitä ja suunnittelua on ollut käynnissä jo parin vuoden ajan.Stukin tuore arvio tarkoittaa, että rakentaminen lykkääntyy noin vuodella aiemmista arvioista. Vielä tämän vuoden alussa Fennovoima lähti siitä, että rakentaminen alkaisi ensi vuoden aikana.Fennovoima on virallisesti pitänyt toistaiseksi kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta, että ydinvoimala voisi olla käyttövalmis jo vuonna 2024, mutta Stukin uusimman arvion perusteella tämä on epärealistinen tavoite. Fennovoima on kertonut täsmentävänsä aikatauluarviota lähiaikoina.Itse rakentaminen kestänee ainakin 5-6 vuotta.Fennovoima jätti hakemuksen rakentamisluvasta valtioneuvostolle vuonna 2015. Koko sen jälkeisen kolmen vuoden ajan Stuk on valittanut, että se ei ole päässyt kunnolla valvonta- ja tarkastustoimiin, koska yhtiön asiakirjatoimitukset ovat pahasti myöhässä.Vielä tämän vuoden helmikuussa Stuk kertoi, että 90 prosenttia aineistosta oli toimittamatta.ei ole valvontaraporteissaan arvioinut ainoastaan laitoksen teknisiä suunnitelmia, vaan se on tarkastellut myös tilaajan ja toimittajien organisaatioita, johtamista ja turvallisuuskulttuuria. Fennovoima on esimerkiksi saanut pyyhkeitä johtamisjärjestelmän hitaasta kehittämisestä. Tämän vuoden raporteissa toiminnan todetaan parantuneen.Turvallisuuskulttuurissa olisi edelleen parannettavaa. Tuoreen raportin mukaan siinä ei ole tapahtunut oleellista muutosta aiempaan.Laitosanalyysit perustuvat tässä vaiheessa pitkälti referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen, koska Stukilla ei vielä ole käytössä materiaalia Hanhikivelle rakennettavasta laitoksesta.