Tarvitsen kengät ja kas, ne ilmestyvät eteeni – Tekoäly ennustaa kuluttajan tarpeet hämmentävän tarkasti, ja tämä on vasta alkua Kun dataa kerätään yhä monipuolisemmista lähteistä ja tekoäly analysoi sitä aina vain tehokkaammin, asiakkaille voidaan tehdä tarjouksia, joista on vaikeaa kieltäytyä. Kohta kukaan ei vain välttämättä tiedä, millä perusteella ne on tehty.