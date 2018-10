Talous

Amazon nostaa työn­tekijöidensä minimi­palkan 15 dollariin tunnilta

Amazon nostaa Yhdysvalloissa työskentelevien työntekijöidensä minipalkan 15 dollariin tunnilta.Uusi minipalkka astuu voimaan marraskuun alussa ja koskee kaikkia työntekijöitä.Amazonin mukaan uusi minipalkka hyödyttää yli 250 000:ta työntekijää ja 100 000:ta kausityöntekijää.johtama Fight for Fifteen (taistele viidentoista puolesta) -liike on viime aikoina saanut tuulta purjeisiinsa ympäri Yhdysvaltoja.Nykyisin liittovaltion lakisääteinen minipalkka on 7,25 dollaria tunnilta. Niin Amazon kuin monet muutkin suuret työnantajat ovat viime aikoina ilmoittaneet määrittävänsä omille työntekijöilleen korkeammat vähimmäispalkat.Esimerkiksi maailman suurin vähittäismyyjä Walmart nosti aiemmin tänä vuonna työntekijöidensä minimipalkan 11 dollariin.