Sähkötupakka Juul on vallannut jo yli 70 prosenttia Yhdysvaltain markkinoista – Huolestuneet terveysviranomaiset tekivät yllätysiskun yhtiön pääkonttoriin

Talous

Sähkötupakka Juul on vallannut jo yli 70 prosenttia Yhdysvaltain markkinoista – Huolestuneet terveysviranomais

Yhdysvalloissa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Euroopassa

Uuutistoimisto