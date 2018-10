Talous

Hyvä suhdanne jatkuu, tavaravienti kiihtyi kuuden prosentin kasvuun elokuussa

Suomen

Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppatase

Tuotekohtaisesti

Huomionarvoista

tavaraviennin arvo nousi elokuussa kuusi prosenttia viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, Tullin ennakkotilasto kertoo.Heinäkuussa luku oli viisi.vietiin tavaraa lähes 5,1 miljardia euron arvosta.Tuonti nousi elokuussa kahdeksan prosenttia hieman alle 5,5 miljardiin euroon.Tammi–elokuussa 2018 yhteenlaskettu vienti on noussut seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.oli elokuussa 400 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun se viime vuoden elokuussa oli 259 miljoonaa euroa alijäämäinen.Kauppatase kuvaa tavaroiden viennin ja tuonnin suhdetta. Jos tuonti on suurempaa kuin vienti, se on alijäämäistä.tarkasteltuna Tulli kertoo, että paperimassan viennin arvo kasvoi elokuussa jyrkästi ja kojeiden ja mittareiden, raudan ja teräksen sekä nikkelin vienti nopeasti.”Öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli niin ikään kasvussa. Elokuulle osui myös laiva- ja purjevenetoimituksia noin 90 miljoonan euron edestä. Henkilöautojen vienti kääntyi elokuussa jyrkkään laskuun. Myös kuparin ja sinkin vientiin tilastoitiin laskua”, Tulli toteaa tiedotteessa.Öljyn hinnan nousu näkyi puolestaan siinä, että öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonnin arvo nousi elokuussa jyrkästi.on sekin, että vienti EU:n ulkopuolelle nousi 14 prosenttia.Vienti Venäjälle ja Saksaan laski elokuussa selvästi, mutta vienti lähes kaikkiin muihin suurimpiin vientimaihin kasvoi, Tulli kertoo.