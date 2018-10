Talous

Raportti: Suomessa on enemmän puustoa kuin kertaakaan sataan vuoteen, mutta metsiä voi hakata luultua vähemmän

Suomen puusto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puuntuotannollisesti

Hakkuiden

Vielä 1960-luvulla

Luke sanoo,