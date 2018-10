Talous

Google julkisti uuden älypuhelimen, ensimmäisen taulutieto­koneensa ja ”älykaiuttimen”

Google julkaisi tiistaina uuden Pixel-älypuhelimensa, ensimmäisen taloutietokoneensa ja ”älykaiuttimen”.Pixel 3 -puhelimen hinta on 799 dollaria eli 696 euroa. Pixel Slate -taulutietokoneeseen on mahdollista kytkeä näppäimistö, jolloin se muistuttaa perinteistä kannettavaa tietokonetta.Taulutietokoneen hinta on 599 dollaria eli 522 euroa, ja näppäimistön hinta 159 dollaria eli 139 euroa.Uuteen Home hub -älykaiuttimeen sisältyy kuusi kuukautta ilmaista kuunteluaikaa suoratoistopalvelu YouTube Musicista. Google omistaa YouTuben.puhelimien myyntimäärät ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia. Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analyticsin mukaan yhtiön Pixel 2- ja Pixel 2 XL -puhelimia myytiin tammi–kesäkuussa yhteensä 2,53 miljoonaa.Googlen markkinaosuus älypuhelimessa oli samalla ajanjaksolla alle yksi prosenttia. Ensimmäisen Pixel-puhelimensa yhtiö julkisti syksyllä 2016.