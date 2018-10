Talous

Osakkeet syöksyivät äkillisesti ympäri maailmaa – Mistä myllerryksessä on kyse?

Yhdysvaltojen

Miksi kurssit putoavat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä juuri nyt on muuttunut?

Miten osakekurssien putoaminen vaikuttaa Suomen talouteen?

Mitä tapahtuu seuraavaksi?