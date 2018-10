Asuntomarkkinoilla tapahtui käänne kesälomien jälkeen: Kaupat vähenevät pääkaupunkiseudun ulkopuolella, uusia asuntoja myynnissä huima määrä

Talous

markkinakatsaus osoittaa, että uusien omistusasuntojen markkinoilla tapahtui kesälomien jälkeen käänne pääkaupunkiseudun ulkopuolella.Asuntojen aloitukset ovat edelleen huimalla tasolla, mutta myynnissä olevien asuntojen määrä on asuntokaupan hidastumisen takia kasvanut rajusti.Asuntojen kysyntä on kääntynyt selvään laskuun. Kaupat vähenivät 16 prosenttia maaliskuusta ja 18 prosenttia vuodessa. Pudotuksesta huolimatta asuntokauppoja tehdään edelleen vilkkaasti, sillä kymmenen vuoden keskiarvo ylittyy 28 prosentilla.Markkinakatsauksen tiedot perustuvat STH-Group oy:n seurantaan, joka koskee kahdeksaa aluetta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.Kauppojen väheneminen yhdistettynä edelleen kiivaaseen aloitustahtiin on aiheuttanut sen, että uusia asuntoja on nyt myynnissä huima määrä. Tarjonta lisääntyi puolessa vuodessa 9,5 ja vuodessa 15 prosenttia. Myynnissä on nyt enemmän asuntoja kuin kertaakaan sitten 1980-luvun.Selvityksessä arvioidaan markkinatilannetta myynnissä olevien asuntojen ja tehtyjen kauppojen välisellä suhdeluvulla. Tämä tarjonta-kysyntälukema kertoo, kuinka kauan myynnissä olevien asuntojen kauppaaminen kestää kuluneen kuuden kuukauden kaupantekovauhdilla.Asunnoista on nyt selvää ylitarjontaa, sillä myytävää riittää 11,8 kuukaudeksi. Vielä maaliskuussa uusien asuntojen kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa (myyntivarasto 9,1 kuukautta).Asuntokauppaa on varmasti osaltaan hidastanut se, että myynnissä olevat uudet asunnot ovat kallistuneet rajusti. Hinta nousi maaliskuusta 5 ja vuodessa 7,9 prosenttia. Hintojen nousu johtuu valtaosin asuntobuumista, vaikka kehitystä selittävät myös rakentamisen kallistuminen ja tuotannon painottuminen yhä enemmän kasvukeskuksiin.Käytetyt asunnot halventuivat vuodessa 0,6 prosenttia tarkastelluilla alueilla.Keskihinnaltaan halvimmat kerrostaloneliöt ovat myynnissä Mikkelissä (3 542 euroa) ja kalleimmat Turussa (5 182 euroa). Edullisimmat rivitaloneliöt ovat Lappeenrannassa (2 273 euroa) ja kalleimmat Turussa (3 992 euroa).Kaupan hyytymisen ja asuntojen ylitarjonnan lisäksi joukko muitakin tekijöitä kertoo asuntomarkkinoilla tapahtuneesta käänteestä. Yksi signaali on kasvuun kääntynyt myymättömien valmiiden uusien asuntojen määrä. Vielä nyt valmiiden myyntivarasto on pieni (vain 15 prosenttia tarjonnasta), mutta määrä lisääntyi maaliskuusta noin kolmasosalla.Valmiiden uusien asuntojen myyntivarasto voi kasvaa nopeasti, sillä loppuvuonna ja ensi vuoden alussa valmistuu paljon asuntokohteita. Selvitys osoittaa, että lähiaikoina valmistuvissa kohteissa on aikaisempaa enemmän myymättömiä asuntoja. Aikaisemmin lähes kaikki valmistuvien kohteiden asunnot saattoivat olla myytyjä, mutta nyt tilanne voi olla päinvastoin.Myymättömien asuntojen kertyminen näyttää painottuvan RT:n jäsenyritysten sijasta muihin yrityksiin.Markkinoilla näkyy jo, että rakentajat ovat alkaneet myydä pian valmistuvia asuntoja nippuina sijoittajille alennuksella. Valmiiden asuntojen myyntivaraston torjumiseksi ei enää riitä, että kuluttajaostajia houkutellaan esimerkiksi tarjoamalla varainsiirtoveron maksamista tai sisustussuunnittelua.Viime aikoina käynnistyneissä kohteissa on nyt aikaisempaa matalampia myyntiasteita. Alun perin suoraan sijoittajille suunniteltuja kohteita on nyt myös kuluttajamyynnissä.Osa kevään jälkeen ennakkomarkkinointiin laitetuista asuntokohteista ei ole saavuttanut toivottua varausastetta. Näiden kohteiden aloituksia on siirretty tai kohteet on jo vedetty pois markkinoinnista.