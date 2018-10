Talous

Helsingin pörssin suurimpien yritysten arvosta on kadonnut nopeasti yli yhdeksän prosenttia – Onko nousu­kausi

Maailmalla

pörssikurssit ovat laskeneet jyrkästi https://www.hs.fi/talous/art-2000005861295.html tällä viikolla. Pienemmälle huomiolle on jäänyt se, että Helsingin pörssissä lasku on ollut vielä jyrkempää ja osakkeiden hintojen aleneminen alkoi jo aikaisemmin kuin muualla.Helsingin pörssin OMX Helsinki 25 -indeksi kertoo, että pörssin suuryhtiöiden osakkeiden hinnat ovat laskeneet syyskuun 27. päivän lopun jälkeen yli yhdeksän prosenttia.

Miksi Helsingissä kurssilasku on kestänyt pitempää kuin esimerkiksi New Yorkin pörssissä?

Kristallinkirkasta

Suomalaisyhtiöt

vastausta on vaikea antaa.Syynä on todennäköisesti se, että Helsingin pörssi on syrjäinen ja pieni pörssi, jonka osakkeita isot sijoitustalot alkavat vähentää usein ensimmäisenä.Toinen syy on se, että Suomessa odotukset yhtiöiden tuloksista ovat voineet olla ylioptimistisia. Pian yhtiöt kertovat seuraavat tuloksensa, jolloin näkee, kuinka oikein markkinat ovat ennustaneet yhtiöiden kehityksen.ovat hyvin riippuvaisia maailmankaupasta, joten pörssiin vaikuttaa myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin aloittama tullisota etenkin Kiinan kanssa. Suomalaisyhtiöt ovat muutenkin riippuvaisia Kiinasta, jonka velkakuplan puhkeamista pelätään.Vielä tärkeämpi markkina-alue yhtiöille on Eurooppa, jossa puolestaan huolettaa se, jos Italian ylivelkaantuminen alkaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin.

Onko Suomen talouskasvu ohi?

Pörssikurssien

laskun syy ei tällä kerralla välttämättä ole Suomen talous. Sillä menee edelleen hyvin, vaikka ennusteiden mukaan ensi vuonna talouskasvu hidastuu.Näkyvissä ei kuitenkaan ole aikaa, jolloin yritysten tulokset merkittävästi lähtisivät laskuun. Osakkeiden kurssit nousivat vuosia 2010-luvulla, vaikka Suomen kansantaloudella, valtiolla ja sadoillatuhansilla kansalaisilla meni todella kurjasti.

Voiko jo sanoa, että osakkeiden kurssit ovat pitkän nousukauden jälkeen lähteneet pysyvään laskuun?

Ei

Nousukauden

Sinänsä

välttämättä.Kymmenen prosentin laskua pidetään vielä korjausliikkeenä. Suomessa ensimmäinen korjausliike vuoden aikana oli loppuvuodesta 2017, toinen keväällä, kolmas kesällä sekä neljäs ja jyrkin nyt. Osakekurssit ovat nousseet varsin tasaisesti loppuvuodesta 2009 saakka, ja on arvuuteltu jo vuosia, milloin poikkeuksellinen nousu loppuu.Korjausliikkeet voivat olla terve tapa sopeuttaa osakkeiden kurssit nousevien korkojen aikakaudelle. Jos laskuja ei välillä tulisi, edessä voisi olla yhdellä kertaa iso romahdus.katkeamisesta voidaan puhua, jos osakkeiden hinnat halpenevat yleisesti lyhyessä ajassa yli 20 prosenttia. Näin kävi edellisen kerran Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta lähteneet maailmanlaajuisen talouskriisin puhkeamisen aikoihin vuoden 2008 lopussa. Näin tapahtui myös Kreikan talouskriisin takia syventyneen eurokriisin aikoihin kesällä 2011 ja marraskuussa 2011.loka- ja marraskuu ovat otollisia kuukausia synkille ajoille, sillä esimerkiksi historian suurromahdukset vuosina 1907, 1929, 1987 ja 2008 sattuivat juuri loka- tai marraskuussa. Tätä on tutkittu paljon, mutta syytä ei ole löytynyt.

Miksi korot vaikuttavat osakekursseihin?

Pörssikurssit ovat

Osakekaupasta

Aina pitää

nousseet paljolti sen takia, että keskuspankit ovat pitäneet korkotason alhaalla pitääkseen talouden rattaat vinhassa vauhdissa vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman epävarmuuden aikana. Ylimääräiset rahat on sijoitettu pääosin osakkeisiin, koska lainoista ei ole saanut tuottoa.Yhdysvaltojen talous on pyörinyt kuumana jo jonkin aikaa, joten maan keskuspankki on alkanut nostaa korkoja. Koronnostojen tarkoitus on rauhoittaa nopean kasvun lieveilmiöitä kuten hintojen nousua. Osin pörssikurssien lasku johtuu siitä, että sijoittajat pohtivat, miten ne asennoituvat uuteen nousevien korkojen aikaan.käydään nykyään suurelta osin koneilla ja tekoälyn voimin. Koneiden algoritmit saattavat ylireagoida vaikkapa korkomuutoksiin, jolloin osakkeita tulee automaattisesti valtavia määriä myyntiin. Osakkeiden hinnoilla on tapana lähteä laskuun, jos osakkeita tulee myyntiin jatkuvasti enemmän suhteessa ostohalukkuuteen.muistaa, että sijoittajat ovat taipuvaisia paniikkihäiriöihin.Yleensä sijoitusammattilaisten on turvallista seurata yleistä linjaa. Ammattilainen saa harvoin potkut, jos hän on tehnyt saman suuntaisia osto- ja myyntiliikkeitä markkinoilla kuin muut, mutta virheelliset ostot markkinoiden yleistä trendiä vastaan laskukaudella tai myynnit nousukaudella voivat helposti maksaa työpaikan.Joukkohysteriakohtaukset sijoitusmarkkinoilla ovat tavallisia, mutta ne myös korjaantuvat usein nopeasti, jos yhtiön, valtion tai muun sijoituskohteen perusasiat ovat kunnossa.