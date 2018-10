Pankki­tilimme maksu­liikenne paljastaa elämästämme melkein kaiken – Miksi Suomi on myöntämässä viran­omaisille niin laajat oikeudet sen tutkimiseen? Sähköisessä tiedonhakujärjestelmässä yksityiskohdilla on iso merkitys ja toiminnan tehokas valvonta on avainasemassa.