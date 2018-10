Talous

Lämmin sää pilasi vaatemyynnin – Muotivaatteita valmistavan Superdryn osake romahti tulosvaroituksen takia

Brittiläinen

Tulosvaroituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tekstiilien valmistaja Superdry varoittaa, että yhtiön tuloskehitys on selvästi ennakoitua heikompaa. Syynä on poikkeuksellinen lämmin sää ja valuuttakurssien vaikutukset.Yhtiön mukaan syksyn ja talven vaatteiden ja asusteiden kysyntä on ollut poikkeuksellisen vähäistä Britanniassa, Manner-Euroopassa ja Yhdysvaltojen itärannikolla lämpimän säätilan takia.Superdryn mukaan vaikutus on ollut merkittävä etenkin puseroiden ja takkien myyntiin, joiden osuus yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta on 45 prosenttia.takia yhtiön romahti Lontoon pörssi yli 20 prosenttia. Superdryn mukaan myynnin vähenemisen vaikutus yhtiön voittoon kymmenen miljoonaa puntaa eli 11,4 miljoonaa euroa.Yhtiön ei ole myöskään onnistunut valuuttasuojauksessaan. Valuuttamuutosten kielteinen vaikutus yhtiön tulokseen on kahdeksan miljoonaa puntaa.Analyytikot ovat laskelmissaan arvioineet, että yhtiön tilikauden 2018–2019 voitto ennen veroja olisi 109,5 miljoonaa puntaa eli noin 125 miljoonaa euroa.