Posti aloittaa yt-neuvottelut – korkeintaan 72 työpaikkaa aiotaan karsia

ilmoittaa karsivansa korkeintaan 72 työpaikkaa uudistaessaan toimintamalliaan ja organisaatiotaan. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat ensi viikon tiistaina.”Tavoitteena on parantaa entisestään asiakaskokemusta ja suoraviivaistaa toimintaa niin, että palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakasta. Tämä tarkoittaa, että postilaisille tulee uusia työnkuvia ja osa vanhoista tehtävistä lakkaa”, Postin tiedotteessa sanotaan.Postiala on suuressa muutoksessa, koska verkkokauppa on kasvanut voimakkaasti ja perinteinen postitoiminta siirtyy paperisesta sähköiseksi.mukaan uusi toimintamalli mahdollistaa ”asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisemman” kehittämisen, nopeamman reagoimisen asiakkaiden tarpeiden muuttumiseen ja yhä määrätietoisemman kasvun verkkokaupasta ja logistiikasta.Muutoksella ei ole vaikutusta postinjakeluun tai Postin muihin palveluihin. Kaikkia asiakkaita palvellaan normaaliin tapaan keskeytymättä.