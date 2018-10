Talous

Konkursseja pantiin vireille huomattava määrä alkuvuonna, yrityssaneeraukset taas vähentyneet tasaisesti

pantiin vireille vajaat 2 000 konkurssia, mikä on yli viidesosan enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, kertoo Tilastokeskus.Suuri ero tosin johtuu Tilastokeskuksen mukaan osin verohallinnon alkuvuonna 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli vain noin neljä prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi–syyskuussa.Silti alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä on suurempi kuin kertaakaan sitten vuoden 2014, tilastoista käy ilmi. Konkurssin vireilletulo ei aina merkitse yrityksen varsinaista konkurssia.Yrityssaneerausten määrä on puolestaan vähentynyt viime vuodesta 7,1 prosenttia. Yhteensä alkuvuonna niitä pantiin vireille 303 kappaletta. Vireille pantujen yrityssaneerausten määrä on laskenut tasaisesti koko vuosikymmenen.Sen sijaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyt ovat kasvaneet myös tasaisesti. Alkuvuoden aikana hakemuksia jätettiin 4,6 enemmän kuin vuotta aiemmin.