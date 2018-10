Talous

Selvitys: Hybridiruokailijat tulevat ravintoloihin – kuluttaja huolestuu ympäristöstä mutta haluaa nauttia

Selvityksessä

on muotisana myös ravintoruokailussa.Hybridikuluttaja ravintolassa on samaan aikaan järkevä ja epäjärkevä, hinta- ja laatutietoinen mutta myös kulutus- ja säästämishaluinen ja vieläpä ympäristötietoinen sekä nautinnonhaluinen, kertoo Keskoon teettämä selvitys ulkona syömisen tulevaisuudesta.Torstaina julkistetun selvityksen mukaan ravintola-asiakkaiden halut ja tarpeet muuttuvat entistä nopeammissa sykleissä: asiakas ei välttämättä enää sitoudu muutamaan vakioravintolaan vaan kokeilee uusia ja uusia vaihtoehtoja tarjonnan viidakossa.haastateltiin kymmentä ulkona syömisen tuntijaa, minkä lisäksi 504 suomalaista ravintolaa vastasi sähköiseen kyselyyn. Ravintolat kertoivat käsityksensä siitä, miten erilaiset asiat näkyvät ravintola-alalla nyt ja tulevaisuudessa.Hybridikuluttajuus näkyy myös ravintolatyyppien nopeana vaihteluna. Samat asiakkaat ostavat ruokaa niin ruokarekoista kuin istuvat hienoissa ravintoloissa, Keskon selvitys kertoo.ovat perinteisesti pyrkineet tarjoamaan kokemuksia ja kohtaamisia. Tulevaisuudessa tarinat ruoan alkuperästä ja kertomukset ravintolakonseptin taustasta korostuvat.Tällöin iskusana ulkona syömiselle on aitous. Ravintoloille aitous tarkoittaa raaka-aineiden jäljitettävyyttä, paikallisten makujen hyödyntämistä, mutta ennen kaikkea näistä kertomista.korostuu kolmas muotitermi vastuullisuus.Vastuullisuus trendinä on viime vuosina noussut, ja nykyään se näkyy entistä laajemmin aina tuotantoketjun vastuullisuudesta ravintolatyöntekijöiden hyvinvointiin, Keskon selvitys kertoo.Vastuullisuus on vakiintumassa toimialan perusedellytykseksi. Jos vastuullisuudella haluaa erottautua, on se vietävä äärimmäisyyksiin esimerkiksi Helsingin uusien hävikkiravintoloiden tapaan.”Hävikkiä pyritään minimoimaan hyödyntämällä raaka-aineita tehokkaasti ja luovasti”, selvitys korostaa.muita kehityspiirteitä on näkyvissä.Ravintolaan saavutaan esimerkiksi yhä useammin tekemättä pöytävarausta. Asiakkaiden vaatimus joustavasta palvelusta tekee ravintoloiden prosessien hallinnasta ja asiakaspalvelusta vaativampaa.Elämyshakuisuus taas näkyy uusina tapoina paeta perusarjesta, esimerkiksi elokuvateatterin ja ravintolan yhdistelmiä on jo Helsingissä. Asiakkaan näkyvä huomioiminen ja yllättäminen voi tehdä konseptista sosiaalisessa mediassa leviävän ilmiön, Keskon selvitys ennustaa.kysyttiin myös erilaisten ruoka-aineiden käytön muuttumisesta. Näkemykset ennakoivat kasvis- ja vegaaniruokailun lisääntyvän.Vastaajista 58 prosenttia uskoi kasvisraaka-ainetuoteryhmän kasvavan. Vastaajista puolet taas ennusti vaihtoehtoisten proteiinin lähteiden tuoteryhmän kasvavan.Lähes 60 prosenttia taas uskoi maitoa korvaavien ruokajuomien ryhmän kasvavan myös ravintoloissa.