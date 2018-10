Patrik Leppänen, 22, ei totellut työnantajan käskyä ottaa Roosa nauha pois rintapielestään lentokentän turvatarkastuksessa ja sai potkut – ”Halusin osoittaa tukea äidilleni”

Talous

Patrik Leppänen, 22, ei totellut työnantajan käskyä ottaa Roosa nauha pois rintapielestään lentokentän turvata

Roosan nauhan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lokakuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leppänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lain