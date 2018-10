Sähköliitto liittyy lakkorintamaan, tuhansia it-alan tekijöitä työsaartoon loppuviikolla – Näin hallituksen toimia vastustavat poliittiset työtaistelut laajenevat

Talous

Sähköliitto liittyy lakkorintamaan, tuhansia it-alan tekijöitä työsaartoon loppuviikolla – Näin hallituksen to

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin lakot laajenevat maanantaista lähtien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa teollisuusliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiliitto Pro

Paperiteollisuuden

Nämä työtaistelutoimet jatkuvat

Opettajien