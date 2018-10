Talous

Ikea rakentaa neljä uutta tuuli­voima­puistoa Suomeen

Ruotsalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteensä

huonekalujätti Ikea rakennuttaa neljä uutta tuulipuistoa Suomeen.Investointi on Pohjoismaiden suurin ilman valtion tukea toteutettu tuulivoimaprojekti, Ikean tiedotteessa sanotaan.Voimalat nousevat Pohjanmaalle Långmossaan ja Ribäckeniin, Etelä-Pohjanmaalle Ponsivuoreen sekä Varsinais-Suomeen Verhonkulmaan. Rakennustöiden on määrä valmistua vuonna 2020.Neljään tuulipuistoon tulee yhteensä 25 voimalaa, jotka tuottavat vuosittain 360 gigawattituntia energiaa. Ikealla on jo Kemissä yksi viime vuonna valmistunut tuulipuisto, jonka kapasiteetti on 160 gigawattituntia.Ikea laskee uusien voimaloiden valmistuttua tuottavansa Suomessa tuulivoimaa noin 104 000 kotitalouden energiankulutusta vastaavan määrän.Ikean tavoitteena on tuottaa vuoteen 2020 mennessä enemmän energiaa, kuin mitä yhtiö maailmanlaajuisesti käyttää.Esimerkiksi hakukoneyhtiö Google on sanonut päässeensä vastaavaan tavoitteeseen viime vuonna.