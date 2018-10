Talous

Helsingin pörssin yleis­indeksi alimmillaan puoleentoista vuoteen

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wärtsilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pörssikurssit

pörssin yleisindeksi vajosi tiistaina alimmilleen puoleentoista vuoteen. Indeksi oli illalla kello 18 noin 9 055, mikä on alhaisin noteeraus sitten kevään 2017.Laskua edellispäivän päätöskurssista laskua kertyi lähes 2,7 prosenttia, mikä on vuoden suurin lasku. Kurssilasku jatkui Yhdysvalloissa jyrkkänä, kun pörssi aukeni.Tasaisesti sujuneen kesän jälkeen pörssi kääntyi laskuun syyskuun lopussa. Lokakuu on kokonaisuudessaan ollut osakemarkkinoilla synkkä.Pörssin lasku tiistaina merkitsi synkkää alkua yritysten tulosjulkistuskaudelle. Suuri osa pörssiyhtiöistä kertoo tällä ja ensi viikolla kolmannen vuosineljänneksen tuloksestaan ja näkymistään lähiajoille.Tiistaina tuloksensa julkistaneista suuryhtiöistä merkittävässä laskussa oli esimerkiksi teknologiakonserni Wärtsilä, jonka osake laski yli seitsemän prosenttia runsaaseen 13 euroon. Vuoden alusta yhtiön kurssi oli laskenut lähes viidenneksellä.ilmoitti tiistaina aiempaa heikommista odotuksista palveluliiketoimintansa kehityksessä. Palvelut muodostavat noin puolet yhtiön liikevaihdosta.Lisäksi Wärtsilän tulos jäi sijoittajien odotuksista. Yhtiön oikaistu liikevoitto kolmannelta neljännekseltä kasvoi kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta ja oli 141 miljoonaa euroa.Uutistoimisto Reutersin analyytikkokyselyssä yhtiön oikaistuksi voitoksi ennakoitiin kuitenkin 152 miljoonaa euroa.Toisen tulosjulkistajan Ponssen osake puolestaan laski noin 3,5 prosenttia. Yhtiö kertoi uusien tilauksien virran nousseen kolmannella neljänneksellä uuteen ennätykseensä. Metsäkoneyhtiön liikevaihto kuitenkin heikkeni uudistuneen tehtaan pystyttämisen vuoksi.Yhtiön liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 9,9 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten lukema oli 18,6 miljoonaa euroa.Sen sijaan niin ikään tuloksestaan kertoneen konepajakonserni Valmetin osakekurssi oli noussut iltapäivällä vajaan prosentin. Yhtiö kertoi saatujen tilausten kasvaneen heinä–syyskuussa 27 prosenttia ja vertailukelpoisen liiketuloksen nousseen viisi miljoonaa euroa 61 miljoonaan euroon.heikentyivät tiistaina myös muualla Euroopassa.Esimerkiksi Lontoossa pörssi oli noin prosentin alamäessä. Frankfurtissa putoamista kertyi puolestaan 2,6 prosenttia.