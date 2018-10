Talous

Sanoma paransi tulostaan myös Suomessa – Perinteisen median tuotot ovat kuitenkin laskussa

Mediayhtiö Sanoman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa toimivien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiön toimitusjohtaja