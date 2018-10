Nokian liikevoiton arvioidaan pienentyneen 180 miljoonaa euroa – Pystyykö yhtiö torstaina yllättämään kuten sen ruotsalainen kilpailija?

Talous

Nokian liikevoiton arvioidaan pienentyneen 180 miljoonaa euroa – Pystyykö yhtiö torstaina yllättämään kuten se

Verkkolaiteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian