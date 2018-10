Talous

Nokian tulos heikkeni tuntuvasti – yhtiö aloittaa uuden 700 miljoonan euron säästökuurin, tuhansia työ­paikkoj

Verkkolaitteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heinä–syyskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy