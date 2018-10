Talous

SRV:n liike­vaihto heikkeni selvästi ja tulos painui miinukselle – ”Peiliin katsomisen paikka”, sanoo toimitus

Rakennuskonserni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV antoi