Outotecin osake romahti 35 prosenttia – Isoja ongelmia suuren tilauksen toimittamisessa

ja metallinjalostuslaitoksiin koneita tekevän Outotecin osakekurssi syöksyi perjantaina aamupäivällä 35 prosenttia, kun yhtiö kertoi isoista ongelmista suuren laitostilauksen toimittamisessa.Outotecin pörssiarvo on puolittunut lyhyessä ajassa. Perjantaina romahduksen jälkeen osakkeella tehtiin pörssissä kauppaa runsaalla kolmella eurolla, kun kesällä hinta oli 6–8 euroa.Outotec kertoi perjantaina, että se joutuu mahdollisesti rakentamaan uusiksi suureen ilmeniittisulattotoimitukseen liittyvän vaihtovirtasähköuunin.Toistaiseksi ei ole selvillä, mitä uunille joudutaan tekemään ja minkälaisia kustannuksia siitä yhtiölle koituu.Ongelmat liittyvät vuonna 2012 solmittuun kauppaan, jossa Outotec myi yli 350 miljoonan euron arvoisen Saudi-Arabiaan rakennettavan ilmeniittisulaton Cristal Globalille, joka on maailman toiseksi suurin titaanidioksidipigmentin tuottaja.Ilmeniitti on rauta-titaani-oksidi ja titaanin pääasiallinen lähde. Ilmeniitistä valmistetaan esimerkiksi maaleissa, muoveissa ja paperissa käytettävää valkoista pigmenttijauhetta, titaanidioksidia.toimittamien uunien käynnistyksessä oli ongelmia jo vuosina 2015 ja 2016. Toinen uuni jouduttiin korjaamaan ja rakentamaan uudelleen, mutta käynnistyksessä ilmeni jälleen ongelmia tänä syksynä.Outotecin sopimukseen sisältyi koko ilmeniittisulaton suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto avaimet käteen -toimituksena. Uuden laitoksen piti olla käytössä jo vuonna 2014, minkä jälkeen Outotecin piti toimittaa laitokselle käyttö- ja kunnossapitopalveluja vähintään kaksi vuotta.Uunia päästään tutkimaan tarkemmin vasta kun se on jäähtynyt, mikä kestää noin kuukauden.”Jos ilmenee, että Outotec on vastuussa ongelmasta, yhtiölle aiheutuu huomattavia kuluja. Siinä tapauksessa asialla olisi merkittävä vaikutus Outotecin vuoden 2018 oikaistuun liiketulokseen”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Outotec julkaisee tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 31.10.2018.