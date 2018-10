Tehomaatalous tuhoaa luonnon ja uhkaa aiheuttaa nälänhädän – Eläimiä puolustava menestyskirjailija kertoo, miten ongelmat ratkaistaan

Talous

Tehomaatalous tuhoaa luonnon ja uhkaa aiheuttaa nälänhädän – Eläimiä puolustava menestyskirjailija kertoo, mit

Ihmiskunnalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ristiriitaisinta

Lymbery on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu 1: Annetaan lehmien laiduntaa ja syödä nurmea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu 2: Vähennetään ruokahävikkiä, syötetään sioille ihmisten ruoantähteet ja annetaan niiden tonkia ulkona

Ratkaisu 3: Tuotetaan ruoka sekatiloilla, joissa sekä viljellään viljaa vuoroviljelyllä että kasvatetaan karjaa

Philip Lymbery esiintyy Farmageddon-kirjan suomenkielisen painoksen julkistamistilaisuudessa Kaisa-talon Kirja & Kahvissa tänään lauantaina klo 11.30 sekä Helsingin kirjamessuilla klo 16.