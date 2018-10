Talous

Nordea: Hyvästi asuntolainojen nollakorot – kotitalouksien on nyt aika varautua yllätyksiin

Asuntolainaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asuntovelallisille

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asuntojen

Nordean

Pääkaupunkiseudulla

Oikaistu 29.10. kello 19:33: Jutussa kirjoitettiin virheellisesti, että asunnon ostointoa on hillinnyt jonkin verran asuntolainoille asetettu korkokatto. Oikeasti asuntolainoille on asetettu lainakatto.