Talous

Kauppakeskusten myynti kasvaa, mutta kävijämäärät vähenevät

tämän vuoden kehitys on ollut kaksijakoinen: myynti kasvaa, mutta kävijät vähenevät.Kauppakeskusyhdistyksen maanantaina julkaistujen tilastojen mukaan vertailukelpoinen kävijämäärä laski pääkaupunkiseudun ja muun Suomen kauppakeskuksissa, kun taas pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten kaupunkien kävijämäärä nousi hienoisesti.Pääkaupunkiseudulla kävijämäärän lasku hidastui selkeästi vuoden kahteen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.kauppakeskukset ja olemassa olevien keskusten laajennukset ja remontit otetaan mukaan tarkasteluun, nousee kauppakeskusten kokonaismyynnin kolmannen vuosineljänneksen kasvu 4,4 prosenttiin ja kävijämäärien kasvu 3,5 prosenttiin.Kävijämäärää ja myyntiä lisäävät pääkaupungin laajennukset, mutta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin suuriin kaupunkeihin viimeisen vuoden aikana avatut uudet keskukset.pukeutumisen myynti jatkoi laskuaan. Sen sijaan kahvilat ja ravintolat, kauneuden ja terveyden ja vapaa-ajan sekä sisustamisen ja kodintarvikkeiden liikkeet kasvattivat myyntiään selkeästi. Päivittäis- ja tavaratalokaupan myynti kasvoi saman verran kuin kauppakeskusten kokonaismyynti.Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien.päivityksessä on mukana 41 kauppakeskusta, mikä kattaa noin 80 prosenttia koko toimialan kokonaismyynneistä sekä liiketilaneliöistä ja antaa siten kattavan kuvan koko toimialan kehityksestä.Pääkaupunkiseudulta mukana selvityksessä olivat Ainoa, Entresse, Iso Omena, Pikkulaiva/Lippulaiva, Sello, Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Kämp Galleria, Itis, Kaari, Kamppi, Ristikko, Ruoholahti, Jumbo ja Myyrmanni.